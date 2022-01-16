هادي يعزي في وفاة الشيخ المناضل علي محمد مقصع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، امس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد علي مقصع في وفاة والده الشيخ المناضل علي محمد مقصع شيخ مشائخ سنحان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد الرئيس بأدوار الفقيد الوطنية والنضالية وسعيه الدائم للإصلاح بين الناس وحل الخلافات باعتباره أحد مشايخ ووجاهات اليمن البارزة .. مؤكداً أن اليمن فقدت اليوم برحيل الشيخ علي مقصع أحد المناضلين والعقلاء الذي كانت اليمن في أمس الحاجة لجهودهم وحكمتهم.

وعبر الرئيس في برقيته عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، وكافة قبائل سنحان واليمن عامة في هذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.