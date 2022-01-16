اليعيسي: قواتنا تتقدم في كل المحاور جنوب مأرب والمليشيا الإيرانية في حالة انهيار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال ركن عمليات العمليات المشتركة، العميد الركن علي اليعيسي "أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وألوية العمالقة تواصل التقدم جنوب مأرب من كافة المحاور، وأن فلول مليشيا الحوثي الإيرانية تعيش حالة انهيار تام، وأن النصر لليمن بات قريبا".



وأضاف العميد اليعيسي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "ان طلائع الجيش والمقاومة في جبهة ملعا باتت على مقربة من الالتحام بأبطال ألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب".

وعبر اليعيسي، عن شكره لكل الأبطال الذين حققوا الانتصارات العظيمة ضد المليشيا الإيرانية..مشيداً بعزيمتهم الفولاذية والمعنويات العالية التي يتمتعون بها وإصرارهم على تحرير كل شبر في الوطن من العصابة الحوثية الإرهابية..مثمناً التغطية الجوية لصقور التحالف العربي..مؤكداً أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه ولهم الفضل الكبير في صناعة الانتصارات الأخيرة.