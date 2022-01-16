إب..مليشيا الحوثي تنهب الباعة والمسافرين عشرات الملايين من الطبعة الجديدة

نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية، المواطنين و المسافرين في محافظة إب (وسط البلاد)، عشرات الملايين من الطبعة الجديدة خلال الشهر الفائت.



وقال تجار محليون ومواطنون، لـ "يمن شباب نت"، إن المليشيا تتعمد غض الطرف عن تعامل المواطنين في المناطق الحدودية مع المحافظات والمدن المحررة بالعملة الجديدة والفئات المحظورة في مناطقها من العملة القديمة، لتعود لاحقا بنهبها من الباعة والمواطنين بحجة مكافحة التهريب.



وأوضحت المصادر أن المليشيا صادرت خلال الشهر الفائت عشرات الملايين من الطبعة الجديدة والقديمة فئة (د)، في مناطق كالقاعدة والسبرة ومناطق العود في النادرة بعد غض الطرف عن التعامل بها بقيمة أقل.



وأفادت المصادر أن المبالغ التي تعلن المليشيا مصادرتها في مناطق سيطرتها أقل بقليل من الواقع.



وكانت إحصائية صادرة عن الإعلام الأمني للمليشيا أطلع عليها "يمن شباب نت"، كشفت أن المليشيا، صادرت 8 مليون ريال من العملة القديمة والجديدة كانت بحوزة مواطنين، تحت ذريعة مكافحة التهريب.



وشملت الأموال المنهوبة، مبلغ وقدره 7 ملايين و429 ألف و600 ريال من الطبعة الجديدة، ومبلغ 575 ألف ريال من العملة القديمة فئة ألف ترميز حرف "د".



يذكر أن مليشيا الحوثي الإنقلابية، كانت قد منعت التداول بالعملة ذات الحجم الصغير في مناطق سيطرتها الأمر الذي تسبب بانقسام مالي أثر على قيمة العملة، كما أقدمت على منع تداول العملات القديمة المطبوعة من البنك المركزي في عدن واستخدمت ذلك ذريعة لنهب المواطنين أموالهم.

