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430 مبرزاً بمأرب يشاركون في برنامح تدريبي في مجالي الحاسوب واللغة الإنجليزية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 430 مبرزاً بمأرب يشاركون في برنامح تدريبي في مجالي الحاسوب واللغة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

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دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب، برنامجاً تدريبياً في مجالي الحاسوب واللغة الإنجليزية لعدد 430 مشاركاً ومشاركة من المبرزين في المراكز الصيفية في المحافظة.

 

وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بمأرب علي حشوان، بأن البرنامج الذي سيستمر لعام كامل يتضمن دبلوماً في مجال الحاسوب، ودورة تدريبية في اللغة الإنجليزية، مقدمة من وزارة الشباب والرياضة كمنحة للمبرزين في المراكز الصيفية التي أقامها المكتب خلال العام المنصرم 2021.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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