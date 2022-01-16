430 مبرزاً بمأرب يشاركون في برنامح تدريبي في مجالي الحاسوب واللغة الإنجليزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب، برنامجاً تدريبياً في مجالي الحاسوب واللغة الإنجليزية لعدد 430 مشاركاً ومشاركة من المبرزين في المراكز الصيفية في المحافظة.



وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بمأرب علي حشوان، بأن البرنامج الذي سيستمر لعام كامل يتضمن دبلوماً في مجال الحاسوب، ودورة تدريبية في اللغة الإنجليزية، مقدمة من وزارة الشباب والرياضة كمنحة للمبرزين في المراكز الصيفية التي أقامها المكتب خلال العام المنصرم 2021.