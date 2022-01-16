هادي يطلع من محافظ مأرب على مجمل الاوضاع في المحافظة ويشيد بانتصارات الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، امس، خلال اتصالٍ هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على مجمل الاوضاع في محافظة مارب، وسير العمليات العسكرية التي يخوضها ابطال الجيش الوطني والوية العمالقة ورجال المقاومة الشعبية والقبائل في جبهات القتال جنوب مأرب.



واشاد رئيس الجمهورية، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والوية العمالقة والمقاومة والقبائل في الجبهات جنوب محافظة مأرب.. مشدداً على ضرورة مواصلة تلك الانتصارات ودحر المليشيات الايرانية وفرض هيبة الدولة والنظام القانون وتقديم كافة اوجه الدعم لتلك المناطق المحررة في كافة المجالات الخدمية والتنموية لاسيما الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه.

واكد فخامة الرئيس، على اهمية شحذ الهمم ورص الصفوف والوقوف جنباً الى جنب ابطال الجيش والوية العمالقة والمقاومة الشعبية في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً وكسر شوكة إيران ومشروعها التدميري والفوضوي في اليمن والمنطقة.. مشيداً بموقف التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والمشاركة الفاعلة للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة وما يقدمونه من جهود كبيرة ودعم سخي لليمن وجيشه الوطني في هذه المعركة التاريخية الفاصلة في تأريخ اليمن والمنطقة.

وقال رئيس الجمهورية "ان الشعب اليمني قدم قوافل من الشهداء والجرحى في سبيل انتصار اليمن على المشروع الفارسي، وان النصر حليف الشعب اليمني في هذه المعركة التي يخوضها ابناء الشعب اليمني من اقصى شماله الى اقصى جنوبه ومن شرقه الى غربه بمشاركة ودعم سخي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية ، ولن تذهب تلك التضحيات هدراً، بل انها ستتوج بانتصارات كبيرة للثورة والجمهورية واليمن الاتحادي وسيرفرف علم الجمهورية اليمنية خفاقاً في السهول والجبال والوديان والشعاب رغماً عن كل المتأمرين والخونة ومن باعوا انفسهم رخيصة للشيطان".. مشيراً الى ان تلك التصرفات التي ترتكبها المليشيات في القتل والتدمير واقلاق الممرات المائية الدولية ماهي الا تأكيد اضافي على تبعيتها لإيران وتنفيذ مخططاتها التدميرية في المنطقة.

وحمل رئيس الجمهورية، محافظ مأرب، نقل تحياته الى كافة الابطال في ميادين العزة والكرامة والفداء.. مترحماً على الشهداء ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

من جهته، استعرض محافظ مأرب الاوضاع العامة في المحافظة وكذلك سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها ابطال الجيش والوية العمالقة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف الجبهات.. مثمناً جهود فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة للأوضاع في محافظة مارب.