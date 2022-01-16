قائد القوات المشتركة يؤكد استمرار تقديم الدعم والاسناد للجيش الوطني والوياته العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اكد قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، إستمرار جهود قيادة القوات المشتركة وحلفائها بدعم الجيش الوطني ودعم وإسناد الوية العمالقة والالوية العسكرية لإعادة الشرعية في اليمن.



واشاد الازيمع خلال ترأسه،، اجتماعاً موسعاً بالقيادات الميدانية وقيادت التحالف، بتضحيات الجيش الوطني والوية العمالقة والمقاومة والقبائل والذين تظافرت جهودهم مع أشقاءهم في التحالف العربي لتطهير شبوة من رجس الحاقدين وعار المتخاذلين..معبراً عن شكره لمأرب الأبية، واصفاً إياها بقلعة الصمود العصيّة.

كما اشاد بمواقف قوات التحالف العربي والتي تجلت من خلال وقفتهم العروبية في درء الشر عن أخوانهم في اليمن ورفضهم أن تحكم هذه المليشيا المدعومة من إيران قبضتها على اليمن وأهله..مثمناً موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ماتقدمه من تضحيات بطولية مشاركة بذلك شقيقتها المملكة العربية السعودية وشقيقاتها دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

ودعا الازيمع، الآباء والأمهات في صنعاء وصعدة وعمران وذمار وكل المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والموت والدمار، الى عدم ارسال ابنائهم وفلذات أكبادهم إلى محارق الموت، وأن لا يسلموهم لمن لاعقل ولادين ولا فكر ولا تاريخ ولا مستقبل له.

وقال قائد القوات المشتركة في الاجتماع " أن أساس القوة وعنوان النصر هو تلاحم أهل اليمن ، وأن استمرار هذا التلاحم والتضامن وحشد الطاقات قد بدأ في مأرب ثم ثنّى بشبوة، وثلّث بـ (حرية اليمن السعيد)..مشدداً على ضرورة ترك المصالح الضيّقة والمنافع الذاتية إكراماً للشهداء ولمستقبل اليمن السعيد.

واضاف الازيمع "أن التحالف لا زال يؤكد أن ميناء الحديدة في ظاهره استقبال للمواد والبضائع الانسانية والمدنية ، ولكن حقيقته استقبال الاسلحة وآلة التدمير الإيرانية من صواريخ وطائرات إنتحارية، وأنه منطلق الزوارق المفخخة وكذلك للقرصنة".