عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي يثمن دعم السعودية والإمارات لتحرير اليمن

الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365

ثمن الرئيس عبدربه منصور هادي، السبت، دعم ومساندة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في عملية تحرير اليمن من الدمار الذي تخلفه مليشيات الحوثي.



وأكد هادي تقدير اليمنيين وقياداته الشرعية لمساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات الفاعلة في سبيل استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين للرئيس اليمني بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وأشاد هادي بانتصارات "قوات العمالقة والجيش في مختلف مواقع وجبهات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية تجاه شعبنا وطننا وهويتنا".

وشدد على ضرورة مواصلة تلك الانتصارات ودحر المليشيات الإيرانية وفرض هيبة الدولة والنظام القانوني وتقديم كافة أوجه الدعم لتلك المناطق المحررة في كافة المجالات الخدمية والتنموية لا سيما الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه.

وأشار الرئيس إلى أن المليشيات الإيرانية التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء والنازحين بمأرب ومختلف المحافظات الأخرى، وسيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل.

وقال إن الشعب اليمني قدم قوافل من الشهداء والجرحى في سبيل انتصار اليمن على المشروع الفارسي، وأن النصر حليف الشعب اليمني في هذه المعركة التي يخوضها أبناء الشعب اليمني من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ومن شرقه لغربه بمشاركة ودعم سخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن تلك التضحيات لن تذهب هدراً، "بل ستتوج بانتصارات كبيرة للثورة واليمن الاتحادي وسيرفرف علم الجمهورية اليمنية خفاقاً في السهول والجبال والوديان والشعاب رغماً عن كل المتآمرين والخونة ومن باعوا أنفسهم رخيصة للشيطان".

وأشار إلى أن تلك التصرفات التي ترتكبها المليشيات في القتل والتدمير وإغلاق الممرات المائية الدولية ما هي إلا تأكيد إضافي على تبعيتها لإيران وتنفيذ مخططاتها التدميرية في المنطقة.

وتشهد مأرب معارك طاحنة خصوصا عقب دخول ألوية العمالقة الجنوبية منذ أيام على خط المعركة والتي ساهم في تغيير المعادلة العسكرية ضد مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.