عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف ينفذ 60 عملية استهداف في البيضاء ومأرب ومقتل 340 من الحوثيين

الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن استمراره بمنح تصاريح السفن للموانئ اليمنية، وفق إجراءات الحكومة اليمنية.



وقال التحالف: "236 سفينة تجارية وإغاثية أعطيت التصاريح لميناءي الحديدة والصليف خلال عام واحد... ونواصل منح التصاريح وفق إجراءات الحكومة اليمنية".

وأضاف التحالف "ميليشيا الحوثي الإرهابية أوجدت أزمة وقود للمتاجرة بالسوق السوداء... والسفينة (CARPE DIEM II) تحمل 21 ألف طن من الوقود ومُنحت تصريح الدخول إلى الحديدة".

بيان هام

فيما طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، في بيان هام المدنيين بعدم استخدام الطرق القادمة من مأرب والبيضاء إلى حريب وعين وبيحان وعسيلان، مطالباً اليمنيين بعدم التواجد بالقرب من المناطق المشار إليها، حفاظاً على سلامتهم.

وأكد التحالف أن طيرانه يراقب المناطق المشار إليها على مدار الساعة، وسنستهدف أي تحركات عليها محدداً موعد عدم استخدام الطرق ابتداء من عصر اليوم وحتى إشعار آخر.

في سياق متصل، قال التحالف إنه نفّذ 33 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، أدت لتدمير 21 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية بأكثر من 190 عنصراً. كما نفّذ التحالف 27 عملية استهداف للميليشيات في البيضاء خلال 24 ساعة، أدت لتدمير 16 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً.

كما أكد التحالف أنه أحبط "محاولات متعمدة للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفاً: "أي محاولة عدائية للميليشيات الحوثية سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد". وتابع: "نحذر وبشدة من استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

هذا واستهدف طيران التحالف، منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التابعة لميليشيا الحوثي بالقرب من المعهد التقني بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وذلك بعد قيام الميليشيا بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه المحافظات المحررة. كما استهدف الطيران آليات وسيارات حوثية يستقلها قيادات وعناصر حوثية بذات المنطقة، مما أدى إلى سقوط عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، بحسب مصادر محلية.