مأرب.. مغادرة الدفعة الـ 10 من مبتوري الأطراف للعلاج في سلطنة عمان

المنامة - ياسر ابراهيم - ودعت السلطة المحلية بمدينة مأرب، اليوم السبت، الدفعة العاشرة من الجرحى مبتوري الأطراف، للعلاج في سلطنة عمان؛ وذلك في حفل بهيج أقيم بهذه المناسبة.

وشمل الحفل، توديع واستقبال الجرحى الذين يتلقون العلاج في المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان، والذي تشرف عليه مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي.

وفي الحفل، أوضح ممثل المركز العربي للأطراف الصناعية داوود علوة، أن 600 جريح من مبتوري الأطراف من بينهم أطفال ونساء، خضعوا للتأهيل وتركيب أطراف صناعية في ذات المركز.

وأشاد علوة، بدور قائد المقاومة الشيخ حمود المخلافي الذي لم يتوان لحظة واحدة في خدمة الجرحى عبر مؤسسته لإعادة تأهيلهم حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم، ومواصلة طموحاتهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.

بدوره، ثمن نائب رئيس هيئة التدريب بوزارة الدفاع، اللواء الركن أحمد العابسي، عظمة التضحيات التي قدمها الجرحى، مؤكدا على ضرورة بذل كافة مؤسسات الدولة جهودها للاعتناء بالجرحى ازاء ما بذلوه وضحوا بأجزاء من اجسادهم في سبيل كرامة الجميع.

وكان مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب، الدكتور عبد العزيز الشدادي في كلمة السلطة المحلية على ضرورة الاهتمام بشريحة الجرحى وإعطائهم الأولوية بالرعاية والعلاج، مبديا اعتذاره للجرحى عن أي تقصير معهم.

