مؤسسة وطن تسير قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش والمقاومة غربي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - سيرت مؤسسة وطن التنموية بالتعاون مع حرائر (عمران-صعدة -ذمار- البيضاء)، السبت، قافلة غذائية لمساندة أبطال الجيش والمقاومة في الخطوط الأمامية لجبهة رغوان غرب محافظة مأرب.



وتحتوي القافلة، على مواد غذائية ومياه معدنية وكعك وتمور، شاركت الحرائر فيها ب3 الف وجبة طازجة لدعم الأبطال.



وقال المدير التنفيذي لمؤسسة وطن رضوان مسعود، إن القافلة بمثابة الاسناد الشعبي لدور الجيش والمقاومة في مواجهة الانقلاب الحوثي، مؤكدا أن القوافل تجسد عمق التلاحم بين الحاضنة الشعبية والجيش الوطني.



وأوضح أن الدعم الشعبي بمثابة رسائل لأبطال الجبهات من الحاضنة الشعبية، وأن القوافل تعتبر من أهم مشاريع المؤسسة الرئيسية التي تجسد الارتباط الوثيق والطريق الأقصر والآمن بين الحاضنة الشعبية والجبهات، لافتا ان هذه القافلة تمت بالتنسيق مع إدارة المرأة في مؤسسة وطن بالتنسيق مع حرائر المحافظات.



وأشار إلى أن أبناء عمران، صعدة، ذمار، البيضاء، شاركوا في دعم القافلة بمواد غذائية دعما للمقاتلين في الخطوط الأمامية، داعيا كافة أبناء المحافظات المساهمة في دعم الجبهات ومساندة الجيش الوطني.



وتأتي هذه القافلة بعد استكمال مؤسسة وطن توزيع 20 ألف جاكت وملابس شتوية عديدة لأبطال الجيش والمقاومة في كافة الجبهات.

