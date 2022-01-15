التحالف العربي: تنفيذ 33 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي اليوم السبت، تنفيذ 33 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا .

وأضاف: "تم تنفيذ 27 عملية استهداف للميليشيات في البيضاء خلال 24 ساعة".

وأشار إلى أن الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 190 عنصرا.

وتابع: "أحبطنا محاولات لمليشيا الحوثي متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف العربي في اليمن، طالب السبت، بتجنب عدد من الطرق التي تربط مأرب والبيضاء بمديريات حريب وعين وبيحان وعسيلان.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إن الطرق القادمة من المديريات الأربع إلى محافظتي مأرب والبيضاء "مناطق عمليات"، مطالبة اليمنيين بعدم استخدامها.

وقبل ساعات، دمر التحالف العربي بقيادة السعودية، شاحنة تحمل ذخائر كانت في طريقها لمليشيات الحوثي جنوب محافظة مأرب.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.