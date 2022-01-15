تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي:

تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.

محمد يوسف

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