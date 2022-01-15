عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان اليمنيون دفعوا ثمنا باهضا لتدخلات مليشيا حزب الله اللبناني في الشأن اليمني.



واوضح ان تدخلات مليشيا حزب الله لم تقف عند حدود ادارتهم إلى جانب نظام طهران انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة وتزويدها بالدعم السياسي والاعلامي والعسكري والمالي طيلة سنوات الحرب، لتصل حد قيادة وتوجيه العمليات العسكرية والمشاركة في القتال على الارض‏.

وأشار الارياني إلى ان النظام الايراني زرع مليشيا حزب الله واستخدمها شأنها شأن مليشياتها في المنطقة، ومنها مليشيا الحوثي، أداة لاختطاف لبنان بعيدا عن محيطه العربي، واتخاذ الاراضي اللبنانية قاعدة لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة، وتنفيذ مشروعه التوسعي بجذوره الطائفية واحقاده التاريخية على الأمة العربية‏.

ورحب بالاصوات التي ارتفعت مؤخرا داخل لبنان تنادي بوقف مليشيا حزب الله لتدخلاتها في شئون اليمن، والتوقف عن ادارة وتسليح وتمويل مليشيا الحوثي والتحرك كوكيل اقليمي لنظام طهران، وسحب خبرائها ومقاتليها، وإغلاق قناة المسيرة، وتغليب مصلحة لبنان والشعب اللبناني على الأجندة الايرانية‏.

ودعا الارياني القوى السياسية والنخب والإعلاميين والصحفيين والشعب اللبناني عامة للدفاع عن هويتهم وعروبتهم، والتصدي لممارسات مليشيا حزب الله وأنشطتها الارهابية التي أضرت بعلاقات لبنان مع أشقائه وأصدقائه ولطخت صورته كبلد الحب والسلام وانموذج للتعايش بين مختلف اطياف المجتمع.