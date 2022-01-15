عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: حزب الله يقود ويشارك في القتال بجانب الحوثي

السبت 15 يناير 2022

الخليج 365

هاجم وزير الإعلام معمر الإرياني حزب الله اللبناني، مؤكدا أن الشعب اليمني دفع ثمنا باهظا جراء تدخلاته التي تصل حد قيادة وتوجيه العمليات العسكرية والمشاركة في القتال على الأرض.



وقال في بيان أصدره مساء الجمعة، إن النظام الإيراني زرع مليشيات حزب الله، واستخدمها شأنها شأن مليشياتها في المنطقة، ومنها الحوثي، أداة لاختطاف لبنان بعيدا عن محيطه العربي، واتخاذ الأراضي اللبنانية قاعدة لنشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة، وتنفيذ مشروعه التوسعي بجذوره الطائفية وأحقاده التاريخية على الأمة العربية.

ورحب وزير الإعلام بالأصوات التي ارتفعت مؤخرا داخل لبنان تنادي بوقف مليشيات حزب الله لتدخلاتها في شؤون اليمن، والتوقف عن إدارة وتسليح وتمويل مليشيات الحوثي، والتحرك كوكيل إقليمي لنظام طهران، وسحب خبرائها ومقاتليها، وإغلاق قناة المسيرة، وتغليب مصلحة لبنان والشعب على الأجندة الإيرانية.

ودعا الإرياني القوى السياسية والنخب والإعلاميين والصحفيين والشعب اللبناني للدفاع عن هويتهم وعروبتهم، والتصدي لممارسات مليشيات حزب الله وأنشطتها الإرهابية التي أضرت بعلاقات لبنان مع أشقائه وأصدقائه، ولطخت صورته كبلد الحب والسلام.