سائقو الشاحنات في خط "تعز - عدن" يعتزمون الإضراب الشامل

أمهل سائقو شاحنات نقل البضائع بين محافظتي "عدن وتعز" الجهات المعنية مدة أسبوع لإزالة نقاط الجبابات، مهددين بإضراب شامل وشلّ حركة السير.



وقال سائقون في أحاديث منفصلة لـ"يمن شباب نت"، إن نقاط الجبايات المنتشرة على طول الطريق الرابط بين تعز وعدن لاتزال تمارس الابتزاز على سائقي المركبات والشاحنات.



وتنتشر العشرات من النقاط على طريق تعز – عدن وتفرض جبايات على مركبات النقل.



وأشاروا إلى أن الاتفاقات السابقة التي أبرموها مع السلطة المحلية في محافظتي تعز (جنوب غرب) ولحج (جنوب) بشأن إزالة نقاط الجبايات لم يتم تنفيذه.



وقال سائقو الشاحنات المتوسطة والثقيلة في خط تعز – عدن في بيان لهم، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه- إن "الجبايات والتقطعات بلغت الحلقوم ولم يعد السائق يتحمل ما هو أكثر من ذلك".



وأضاف البيان أن "عدد سندات الجبايات في خط عدن تعز يصل إلى 17 سند غير قانوني، وكلها لا تتبع جهات حكومية بل تتبع أشخاص لديهم نفوذ في الدولة ويتم فرض مبالغ خياليه".



وطالب السائقون باستكمال إصلاح طريق هيجة العبد، مشيرين إلى أنهم يمهلون "سلطة لحج وتعز مدة أسبوع كامل ابتداء من أمس الخميس لتنفيذ مطالبهم ما لم فإنهم سيبدؤون إضرابًا شاملًا وشل حركه السير، اعتبارا من تاريخ 21 يناير الجاري".