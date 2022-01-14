شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : الطفل اليمني الغريب الذي اصبح مثل الآلة يعيش على شرب البترول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في حادثة أولى تشهدها الجمهورية عامة ومحافظة حجة خاصة

الطفل /حميد منصور إبراهيم علي طاهر حيدان

البالغ من العمر 12عاما.

المحابشة/ بني حيدان .

يعمل بالوقود..

أدمن على استنشاق/البترول منذ صغره التحق بالعمل بمحطات "الوقود" بسبب إدمانه أصبحت مادة "البترول" هي المفضلة بالنسبة له وذلك عن طريق الإستنشاق وبدون البترول لايستطيع السير أوالحركة وفي حالة نفاذ مادة البترول يفقد الحركة كليا لا يقدر على المشي ثم يفقد الوعي ويغمى عليه ويسقط على الأرض أصبح دائما رفيق "قارورة" من البترول أثناء المشي أو اللعب حيث يستهلك الطفل حميد يوما قرابة نصف "لتر" إلى "لترين" من مادة "البترول" أوحسب المسافة التي "يقطعها" في يومه ومقدارالحركة وذلك عن طريق الإستنشاق المتواصل.

وفي حالة نفاذ مادة "البترول" يفقد الحركة كليآ ليغمى عليه ويتم إسعافه وإعادة تنشيطه من جديد بواسطة مادة "البترول" عن طريق الأنف من قبل أصحاب السيارات والدراجات النارية بطرق عديدة يحصل الطفل حميد على قيمة وقوده من مادة البترول إما عن طريق "التسول" أو الأصدقاء أو عن طريق أهله كون مادة "البترول" مهمة جدا ومن الضروريات اليومية في حياته وبدون البترول لايستطيع الحركة أوالعيش..

هذه الظاهرة المرضية غربية ونادرة جدا في مجتمعنا ولم يجد لها أحد تفسير سوى أنها حالة ربما قد تكون حالة إدمان لكن الطب له تفسير آخر ورغم بعد المسافة فإن موقع أفلح نيوز للنبأ اليقين تحرك بالنزول الميداني الى منطقة بني حيدان وأطلع ووثق حالة "الطفل" الغريبة والنادرة هو بحاجة ماسة وعاجلة إلى رعاية صحية ودعم وتعاون من قبل



الجهات المختصة والتي تجاهلت المناشدات من قبل وتقرير "النبأ القين"حتى يتجاوز الطفل حميد هذه الحالة المرضية الغريبة من أجل إنقاذ حياته.