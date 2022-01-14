مقتل خبيرين في نزع الألغام خلال تفكيكهم حقل ألغام زرعه الحوثيون بالحديدة 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل خبيران يمنيان في نزع الألغام، الأربعاء، أثناء قيامهما بتفكيك حقل للألغام، زرعته مليشيا الحوثي، جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام، في تغريدة له على "تويتر"، أن الخبيرين علي هادي راشد حسين، قائد الفرق 27 مسام، وشعفل علي عبدالله صالح الردفاني عضو في فريق مسام السعودي لنزع الألغام قتلا أثناء عملية تفكيك حقل للألغام في منطقة محل الربيع بمديرية حيس، جنوب الحديدة.

وأضاف أن ‏الفرق الهندسية تفكك 16 لغما مضادا للأليات زرعهم الحوثيون في ساحل ميدي بمحافظة حجة شمالي اليمن، بعد انفجار عبوة في المنطقة تسبب بإصابة ناقة.

وكان مشرع "مسام" السعودي، قد أعلن في وقت سابق، نزع أكثر من 300 ألف لغم حوثي في اليمن حتى نهاية العام 2021.

وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية بكثافة في القرى والمزارع والطرقات والمرافق الحكومية بمقتل وإصابة وتشويه الآلاف من المواطنين أغلبهم من الأطفال والنساء، في عدد من المحافظات اليمنية.



وتقدر تقارير حكومية وحقوقية إجمالي ما زرعته المليشيا الإيرانية من الألغام، بنحو4 مليون لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، وتؤكد أنها زُرعت بشكل عشوائي ومتعمد لقتل المواطنين الأبرياء.