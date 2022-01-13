شكرا لبحثكم عن خبر لجنة طوارئ عدن تعقد إجتماعاً إستثنائياً للوقوف على التدابير الإحترازية المتخذة بالمديريات الساحلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت لجنة الطوارئ بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعا استثنائيا بمكتب الاشغال العامة والطرق برئاسة وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي وبحضور مدراء عموم مكاتب الاشغال العامه والطرق المهندس وليد الصراري وصندوق النظافة وتحسين المدينه المهندس قائد راشد انعم والتخطيط والتعاون الدولي انتصار سعيد مرشد ومدراء عموم المديريات الساحلية.

وخلال الاجتماع شدد الوكيل أول الشاذلي على ضرورة الاهتمام والاسراع في توفير وسائل السلامه من معدات الانقاذ واللوحات الارشادية التي تدعو مرتادي الشواطئ بعدم السباحة في السواحل المفتوحة خلال موسم الرياح والامواج.

ودعا الشاذلي الى ضرورة تضافر الجهود المجتمعية بالشراكة مع إدارات المنتجعات السياحية المتواجدة على شواطئ العاصمة عدن بالقيام بعملية التوعية لمرتادى الشواطئ بخطورة السباحة في موسم الامواج وتوفير المنقذين فيها على مدار الساعة وكذا ادوات الانقاذ، مطالباً مدراء المديريات بمتابعة ذلك والإسراع بتنفيذه.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لأقامة حملة الرش الضبابي التى سيتم تنفيذها في جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن للقضاء على البعوض الناقل للامراض في ظل إنتشار الحميات الفيروسية التي يقوم البعوض بنقلها واتفقت اللجنة على جدولة حملة الرش خلال الايام القادمة.