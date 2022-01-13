توقيع عقود صيانة وإعادة تأهيل طريق الوهط - طور الباحة في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وقع صندوق صيانة الطرق والجسور، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، على عقود تنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل طريق الوهط - طور الباحة بمحافظة لحج .



ويتكون الطريق البالغ طوله 74,75 كم، وتبلغ تكلفته 10 مليار و333 مليون ريال، من 5 قطع وستنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور وشركات الخضيري والوالي وارم ستار وعلي بن علي المليكي .

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، حرص الصندوق خلال هذا العام على تلبية احتياجات المحافظات المحررة من مشاريع الطرق والصيانة والترميم وفقا للإمكانيات المتاحة .. منوهاً بإهمية هذه المشاريع لها لما تمثله هذه الطريق من أهمية في حركة نقل المواطنين.