تدشين مشروع دعم تمكين الشباب لتحسين سبل العيش في ٨ محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع دعم تمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش في اليمن، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ ائتلاف الخير .



ويتضمن المشروع الذي يستهدف محافظات عدن ومأرب ولحج و شبوة والمهرة والحديدة وسقطرى و حضرموت، تدريب المشاركين في مجالات التمديدات الكهربائية وصيانة الجولات والتبريد والتكييف والكوافير والخياطة والتطريز وصناعة المعجنات وصيانة السيارات والدراجات والتصوير والمونتاج.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أن تمكين الشباب اقتصادياً يعد أحد أبرز الأولويات الحكومية للمرحلة القادمة.. مشيراً إلى ان المشروع يستهدف ألف و250 حالة و 7 ألف و500اسرة..مثمناً جهود مركز الملك سلمان في تبني هذا المشروع والمشاريع التنموية ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد..لافتاً إلى أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع للتغلب على الصعوبات والتحديات الناجمة من الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

من جانبها أشارت مديرة مشروع دعم تمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش ايمان الزبيري، إلى أن مشروع دعم وتمكين الشباب الشابات يهدف إلى توفير فرص عمل لتحقيق النمو الاقتصادي..موضحة بان اختيار المشاركين تمت وفق معايير محددة وستقدم منح لمساعدتهم لإطلاق مشاريعهم الخاص بهم.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم وتنسيق مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة إئتلاف الخير، في تنفيذ مشاريع وبرامج بالمجالات الإغاثية والتنموية.