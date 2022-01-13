النادي الثقافي العماني يحتفي بتكريم شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

احتفى النادي الثقافي العماني بتكريم شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح الذي تم اختياره من قبل النادي، الشخصية الثقافية العربية لعام ٢٠٢١م .



وقال رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور محمود السليمي "ان الأديب والناقد والشاعر عبد العزيز المقالح يعد أبرز الشعراء الذين تركوا بصمة في الساحة الشعرية العربية واليمنية من خلال ما قدمه من دواوين شعرية عكست تفاعله مع الواقع الوطني والقومي والإنساني فهو أيقونة اليمن وسفيرها الدائم، وقد قدّم لبلده اليمن الكثير من الجهود الثقافية، والعلمية، واستقطب المثقفين والمبدعين من مختلف دول العالم ليتفاعلوا مع الثقافة اليمنية، ليقترن اسمه باليمن، فلا تكاد يُذكر اليمن الا باستحضار المقالح".

وخلال الندوة قدم الدكتور ابراهيم السعافين والدكتور محمد منصور والدكتور سعد التميمي والدكتور محسن الكندي قراءات نقدية في إنجازات المقالح الشعرية والأدبية.

وفي ختام الفعالية قدم وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب العماني سعيد البوسعيدي درع التكريم للدكتور محمد عبدالسلام منصور نيابة عن الدكتور عبدالعزيز المقالح.

حضر الامسية والتكريم سفير اليمن في مسقط الدكتور خالد بن شطيف وعدد من المسؤولين والسفراء العرب وجمعاً من المُفكرين والاُدباء والشعراء.