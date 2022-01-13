افتتاح مشروع الطاقة الشمسية بمركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم ، مشروع الطاقة الشمسية بمركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون العام ، الممول من الحكومة الايطالية عبر برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.



وتعرف وكيل المحافظة المساعد بحضور مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد وأعضاء وفد برنامج الأمم المتحدة، الى شرح واف حول المشروع الذي يتضمن تركيب نظام شمسي هجين بقدرة 36 كيلو وات .

وأكد الوكيل التميمي، أهمية المشروع الذي سيسهم في تحسين تقديم الخدمة لمركز العزل من خلال توفير التيار الكهربائي بشكل مستمر..مشيدا بالدور الفاعل للمنظمات الدولية وتدخلاتها النوعية في القطاع الصحي ومساندة جهود السلطة المحلية .

الى ذلك ناقش وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي مع وفد برنامج الأمم المتحدة الانمائي أوضاع هيئة مستشفى سيئون العام ومستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى في ظل تزايد أعداد المرتادين اليها من مختلف محافظات الجمهورية .

وبحث اللقاء الذي حضره مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد ومنسق برنامج صحة الطفل بمكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء الدكتور غازي باشامخة سبل تعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق لدعم الهيئة والمساهمة في تطوير البنية التحتية .