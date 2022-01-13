وصول الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية إلى ميناء نشطون بالمهرة

وقامت الفرق الفنية بمنشآت نشطون النفطية بفحص مادة الديزل والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والبدء بضخها إلى الخزانات المخصصة وتتم إجراءات توزيعها لمحطات توليد الكهرباء في عموم مديريات المحافظة .

وصلت امس إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة الدفعة السادسة من منحة الوقود المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظة.

محمد يوسف

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