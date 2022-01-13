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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية إلى ميناء نشطون بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
وصلت امس إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة الدفعة السادسة من منحة الوقود المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظة.
وبلغت الكمية الواصلة إلى الميناء أربعة ألآف طن متري من مادة الديزل .
وقامت الفرق الفنية بمنشآت نشطون النفطية بفحص مادة الديزل والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والبدء بضخها إلى الخزانات المخصصة وتتم إجراءات توزيعها لمحطات توليد الكهرباء في عموم مديريات المحافظة .