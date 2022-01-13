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وصول الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية إلى ميناء نشطون بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

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وصلت امس إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة الدفعة السادسة من منحة الوقود المقدمة من المملكة العربية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظة.

 

وبلغت الكمية الواصلة إلى الميناء أربعة ألآف طن متري من مادة الديزل .

 

وقامت الفرق الفنية بمنشآت نشطون النفطية بفحص مادة الديزل والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والبدء بضخها إلى الخزانات المخصصة وتتم إجراءات توزيعها لمحطات توليد الكهرباء في عموم مديريات المحافظة .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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