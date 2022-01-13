- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المهرة يناقش إعداد الخطة والموازنة لعام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، الترتيبات الخاصة بإعداد الخطة والموازنة لعام 2022م.
كما ناقش الاجتماع المعايير والأسس المطلوبة لإعداد مشروع الخطة والموازنة، والمقترحات والقرارات فيما يخص الموارد ونسبة الربط بين الجهات الإيرادية وتقييم مستوى تحصيل الإيرادات وعدد من النقاط الأخرى.