اجتماع في المهرة يناقش إعداد الخطة والموازنة لعام 2022

كما ناقش الاجتماع المعايير والأسس المطلوبة لإعداد مشروع الخطة والموازنة، والمقترحات والقرارات فيما يخص الموارد ونسبة الربط بين الجهات الإيرادية وتقييم مستوى تحصيل الإيرادات وعدد من النقاط الأخرى.

محمد يوسف

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