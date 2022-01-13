الارياني: مديريات محافظة مارب وبقية المحافظات على موعد مع النصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان ابطال الجيش الوطني وألوية العمالقة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية يواصلون التقدم في مديرية حريب ويسيطرون على منطقة الفليحة وسليل شرقي المديرية، ويتقدمون شمالا نحو جبهة ملعا في ظل انهيارات غير مسبوقة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي التابعة لايران‏.



واوضح ان بقايا عناصر مليشيا الحوثي الارهابية باتت محاصرة في مركز مديرية حريب، وساعات تفصلنا عن إعلانها مديرية محررة بالكامل.

واشار الارياني الى ان مديريات محافظة مارب وكل شبر من تراب الوطن على موعد مع النصر والتحرير بتكاتف كل أبناءه الشرفاء، ومليشيا الحوثي ومشروعها الظلامي المستورد من ايران الى زوال‏.

وبارك الارياني الانتصارات التي يسطرها ابطال الوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة ضمن العملية العسكرية ‎حرية اليمن السعيد التي تشمل مختلف جبهات القتال، مثمنا التضحيات التي يبذلها الابطال بدمائهم الزكية دفاعا عن الهوية والكرامة، والتي هي محل تقدير واجلال لدى كل ابناء الوطن الشرفاء‏.

وثمن الدعم والاسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة في المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة لليمنيين في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

مؤكدا ان دعم الأشقاء لعب دورا رئيسيا في تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات القتال، ونراهن على استمراره حتى تحرير كل شبر من تراب اليمن.