الأمانة العامة للإنتقالي تناقش تقرير أداء الدائرة الإعلامية للفصل الرابع للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي امس، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن، برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي، نائب الأمين العام.



وفي مستهل الاجتماع، وقف الحاضرون دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الجنوب، الذين ضحوا بارواحهم لتحرير مديريات بيحان من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

واستعرض الاجتماع تقرير المشهد السياسي المقدم من الدائرة السياسية، والذي تضمن أبرز القضايا التي شهدتها الساحة الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين، وقراءة لمستجدات المشهد المحلي، والإقليمي، والدولي، ذات العلاقة بالشأن الجنوبي.

واطلع الاجتماع على تقرير أداء الدائرة الإعلامية خلال الفصل الرابع من العام 2021م، والذي تضمن تفاصيل الأداء التنظيمي للدائرة خلال الأشهر أكتوبر- نوفمبر- ديمسبر، وأهم الإنجازات والأنشطة التي نفذتها الدائرة خلال الفترة المذكورة.

كما استعرض الاجتماع تقارير الإنجاز الأسبوعية لدوائر الأمانة العامة، والتوصيات والتكليفات المتعلقة بمهام دوائر الأمانة، بالإضافة إلى محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.