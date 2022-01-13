عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصول دفعة سادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن

الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365

وصلت إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة، الأربعاء، الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظة.



وبلغت الكمية الواصلة إلى الميناء أربعة آلاف طن متري من مادة الديزل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما قامت الفرق الفنية بمنشآت نشطون النفطية بفحص مادة الديزل والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والبدء بضخها إلى الخزانات المخصصة وتتم إجراءات توزيعها لمحطات توليد الكهرباء في عموم مديريات المحافظة.

هذا وقد وصلت خلال الفترة الماضية عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة والتي ساهمت في تخفيف العبء على السلطات اليمنية بالمحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية والمعيشية للمواطنين.