شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يطالب الأمم المتحدة بضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بضمان ”عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة“.



وأعرب التحالف العربي في بيان له عن ترحيبه ”بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش موانىء الحديدة لضمان عدم استخدامها عسكرياً“.

واعتبر التحالف في بيانه أن ”ميناء الحديدة محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية“.