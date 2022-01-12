ابتداء من السبت.. - جامعة عدن تعلن إستئناف الدراسة بعد شهر ونصف من الإضراب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جامعة عدن، الأربعاء، عن إستئناف العملية التعليمية بمختلف الأقسام والكليات إبتداء من السبت القادم، بعد نحو شهر ونصف من تعليق الدراسة؛ نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والمطالبة بتحسين أوضاعهم.

وطالب بيان صادر عن قيادة جامعة عدن، "عمداء الكليات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل بدء العملية التدريسية وبكل سلاسة".

وأهابت قيادة الجامعة، "بأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة ببذل الجهود المضاعفة وتعويض الفاقد وبذل أقصى الجهود في إنجاح العملية التدريسية".

وأوضح البيان، إن قيادة جامعة عدن "بذلت جهود كبيرة وحثيثة في تقريب وجهات النظر بين نقابة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في الجامعة والجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلةً برئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي ووزيري الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال سلسلة اللقاءات التشاورية التي عقدتها مع أعضاء مجلس الجامعة وممثلي نقابات الهيئة التدريسية في كليات الجامعة".

وأكدت رئاسة الجامعة على "الحقوق المشروعة المقدمة من نقابة اعضاء هيئة التدريس في إطار ما تتوفر من إمكانيات يمكن أن تقدمها الجهات الحكومية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي شهدتها البلاد والمستمرة".

ويأتي تعليق الجامعة للإضراب، رغم عدم تلبية مطالبهم من قبل الحكومة، عدى الوعود التي تلقوها لتلبية تلك المطالب.

وكانت نقابة التدريس بجامعات تعز وأبين وحضرموت، أعلنت في ديسمبر الماضي، الإضراب الشامل، بعد أن دعت في بيانات سابقة، الحكومة إلى إعادة راتب عضو هيئة التدريس والتدريس المساعدة بالجامعة إلى قيمته بالعملة الصعبة قبل 2015، وزيادة رواتب جميع موظفي الدولة ومطالب أخرى متعلقة بالحقوق المالية.