شكرا لبحثكم عن خبر توقيع إتفاقية تأهيل وصيانة الجسر الصيني بالمكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقع اليوم المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بمكتبه مع المهندس علي أحمد حسن المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور عقد تنفيذ مشروع صيانة وترميم الجسر الصيني بالمكلا بإشراف معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين وينص عقد الاتفاق على تكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور لترميم وصيانة الجسر الصيني بالمكلا في محافظة حضرموت الذي بدأ يتهالك، حيث تعتبر هذه أول عملية ترميم اجسم الجسر. وجرى التوقيع بتكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور لترميم وتأهيل الجسر الصيني بقيمة اجمالية 80 مليون ريال يمني. ومن المزمع البدء بالعمل بعد تسليم صندوق صيانة الطرق والجسور لهم موقع العمل عبر اعادة تأهيل الجسر كامل حيث مدة المشروع 3 أشهر. يذكر أن صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن برئاسة المهندس معين محمد الماس أعلن إعطاء الجسر الصيني بالمكلا الاهتمام الكبير تفادياً لأي أضرار سوف تتوسع فيه. الجدير بالذكر أن الجسر الصيني بالمكلا تم بناءه عام 1970م بطول 53 متر تقريباً. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع إتفاقية تأهيل وصيانة الجسر الصيني بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.