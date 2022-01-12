‏الارياني: مرحلة حاسمة في مواجهة المشروع الإيراني مع انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان مرحلة حاسمة من معركة اليمن في مواجهة المشروع التوسعي الايراني والخلاص من مليشيا الحوثي الارهابية انطلقت مع إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بدء عملية ‎حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات، في ظل انتصارات كبرى حققها الابطال في جبهات (شبوة، مأرب، والبيضاء)‏.



وأوضح ان هذه المرحلة الحاسمة تستوجب توحيد كافة الطاقات والجهود تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والاصطفاف خلف الجيش الوطني والمقاومة من مختلف التشكيلات العسكرية المواجهة للحوثي لحسم المعركة، والحفاظ على الهوية الوطنية والعربية، وإنهاء معاناة اليمنيين.

واشار الارياني الى ان الاعلاميين والصحفيين والناشطين في منصات التواصل تقع على عاتقهم مسئولية وطنية وتاريخية في تعزيز وحدة الصف الوطني، ونبذ كل ما يدفع نحو الفرقة والشتات، والمشاركة الفاعلة بالاسناد الإعلامي في معركة التحرير، والتفاعل مع العملية التي اعلن عنها ناطق التحالف ‎حرية اليمن السعيد‏.

وثمن المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية بدعم اليمنيين في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، ودورهم الاخوي الصادق والنبيل في اسناد اليمن في كافة المجالات لتصبح جزء من المنظومة الخليجية، تجسيدا للعلاقات الاستثنائية، وتاكيدا لواحدية المعركة والمصير المشترك بين البلدين.