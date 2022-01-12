مجلس الشورى يرحب بتصريحات الناطق الرسمي للتحالف العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

رحب مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الشورى، بتصريحات الناطق الرسمي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تركي المالكي، الذي أعلن عن استراتيجية جديدة مختلفة إزاء اليمن.



وقال المصدر أن رئاسة المجلس ثمنت باستمرار جهود وتضحيات الأشقاء في السنوات السبع الماضية، ودعمهم اللامحدود للشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي، والتدخل الإيراني السافر في شئون اليمن، وما أسفر عنه من نتائج كارثية، مست اليمن أرضًا وشعبًا وهوية، ولازالت مخاطرها قائمة.

ورأى المصدر في التوجه الجديد "لحرية اليمن السعيد"، المعلن عنه في عناوين عامة بمضمون عسكري استراتيجي كان أو إقتصادي إنقاذي، أو سياسي ينسجم واهداف عاصفة الحزم ويحافظ على اليمن موحدًا وآمنًا ومستقرًا توجهًا أخويًا وموقفًا تحالفيًا داعمًا للشرعية وجيشها الوطني ينبغي دعمه والترحيب به.

كما حيا المصدر مرة أخرى الانتصارات المتلاحقة للجيش الوطني، قوات العمالقة، والمقاومة الوطنية الشعبية في شبوة ومأرب، المسنود بقوات التحالف، ودعا المصدر إلى تحريك كل الجبهات، لأرغام الحوثيين للمثول لصوت العقل ونداء الضمير بعد أن سالت أنهار من الدماء في اليمن، والعودة إلى طاولة الحوار برعاية أممية بغية الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يحترم ويلتزم مرجعياته المتوافق عليها.