توزيع أصول الصيد لصغار الصيادين في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

جرى اليوم بمدينة المكلا توزيع أصول الصيد لصغار الصيادين بالمحافظة، تنفذه مؤسسة تنمية القيادات الشابة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .



وتأتي عملية التوزيع ضمن مشروع انعاش سبل كسب العيش وبناء قدرات صغار الصيادين من أرباب الاسر في محافظتي عدن وحضرموت الممول من اليابان وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي و الذي يتضمن توزيع 50 قارب صيد مع المحرك والشباك في محافظة حضرموت ومثلها في عدن.

وفي حفل التدشين أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق حرص واهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بشريحة الصيادين بما من شانه الاسهام في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنتاجية. مستعرضا جملة من الاجراءات والتدخلات التي تمت في القطاع السمكي.

بدوره شدد وكيل الثروة السمكية محمد علان على ضرورة دراسة المخزون السمكي في الشريط الساحلي .

فيما اشار رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم بابلغوم الى ان الهيئة عكفت على مدة سنة وبالشراكة مع مؤسسة تنمية القيادات الشابة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنجاح المشروع الذي سيسهم في دعم الصيادين وبناء قدراتهم لزيادة انتاجهم مواكبة للطلب المتزايد على المنتجات السمكية كأمن غذائي واستثمار صناعي.