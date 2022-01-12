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 الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة تحتفل بإصدار وتوقيع كتابين 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

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تحتفل الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بإصدار وتوقيع كتابين للدكتور مبارك علوي لزنم أستاذ القانون الدولي بأكاديمية الشرطة حضرموت صادرة عن الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة ومكتبات خالد بن الوليد وفروعها وعناوينها كالتالي الأول (حقوق الإنسان والدور الأمني لحمايتها ) والثاني( القانون الدولي العام وعالمية الإسلام) وسيتحدث في الحفل والندوة كلاً من :

الدكتور : عبد الحفيظ النهاري أستاذ العلوم السياسية.

الكاتب والناقد : الأستاذ إبراهيم موسى النحاس .

 الدكتور  : صالح ذبيان باحث في  القانون الدولي واليمني. .

يدير الندوة : الأستاذ محمد سبأ مدير الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة.

الموعد / الخميس 13 يناير /2022م الساعة السادسة مساءً في مقر الدار اليمنية  114 شارع التحرير الدقي الدور الأول فوق آكتف للملابس وصرافة آمون جوار ميترو الدقي .

الدعوة عامة للجميع والدخول مجاناً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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