تعز.. العثور على مبانٍ أثرية تعود إلى ما قبل 700 سنة في منطقة "ثعبات" (صور)

أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، العثور على مباني أثرية يعود تاريخها إلى ما قبل نحو 700 عام.



وقالت الهيئة في بيان لها، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنه أثناء قيام أهالي منطقة ثعبات شرقي تعز بشق طريقًا خدميًا ظهر مبنى أثري قديم.



وأوضحت أن المبنى عبارة عن جدران حجرية وسقوف جملونية من الحجر، مشيرةً إلى أن اسم المكان الذي عُثر فيه المبنى يسمى باسطبلات الديباج.



وأشار البيان إلى أن "هذه المباني هي قصور لملوك وأمراء الدولة الرسولية والتي اتخذت من منطقة ثعبات سكنًا ومتنفسًا لهم خاصة وأن الموقع لا يبعد كثيرا عن قصر المعقلي الذي ذكره بعض المؤرخين".



ولفت إلى أن "مدينة ثعبات لا تزال غنية بآثار الرسولين حيث ما زال سور المدينة يحيط بها رغم مرور السنين".



ووجهت الهيئة بإيقاف العمل في شق الطريق والقيام بتوثيق المباني الاثرية ودراستها والحفاظ عليها.

