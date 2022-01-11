اجتماع بمأرب يقر إعتماد آلية عمل جديدة لتنظيم حركة النقل بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عقد، اليوم، بمحافظة مأرب لعدد من المكاتب التنفيذية، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، آلية عمل جديدة لتنظيم حركة النقل وتنظيم الفرز والخدمات المرتبطة بها في المحافظة .



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام شرطة المحافظة وقائد الشرطة العسكرية ومدراء مكتب النقل وصندوق النظافة والتحسين والمؤسسة الاقتصادية ومندوبي الفرز في المحافظة، الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة السير و النقل في مدينة مأرب وما تسببه من اختناقات مرورية كبيرة في شوارع المدينة والحلول المقترحة لمعالجتها.

وأقر المجتمعون إعتماد آلية عمل جديدة تنظم حركة نقل المسافرين و البضائع من وإلى المحافظة و تخصيص مواقع جديدة كفرز بديلة لباصات النقل الكبيرة والمتوسطة القادمة من خارج المحافظة في حوش المؤسسة الإقتصادية في مدينة مأرب بما يسهم في تخفيف الازدحامات الشديدة ويحد من الاختناقات المرورية في شوارع المدينة..مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مكتب النقل وكافة المكاتب المعنية لتنفيذ هذه الآلية وضبط المخالفين.