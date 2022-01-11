مناقشة احتياجات المنشآت الصحية الجديدة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، احتياجات المنشآت الصحية الجديدة في سيئون وتريم والقطن.



وأكد الوكيل الكثيري، على ضرورة الاستفادة من المساحات المتوفرة وتحويلها الى مساحات خضراء تتناسب مع حجم المخطط المعماري للمرافق الصحية.

الى ذلك ناقش اجتماع، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي ، آليات استيعاب الخريجات بوادي حضرموت في سوق العمل.

واستعرض الاجتماع الآليات الخاصة باستيعاب الخريجات من خلال المؤهلات والمعايير الخاصة.