القوات الحكومية تخوض معارك لمحاصرة الحوثيين في حريب مأرب والتقدم نحو البيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تخوض القوات الحكومية اليوم الثلاثاء معارك عنيفة، بالقرب من مديرية حريب في مأرب وباتجاه محافظة البيضاء، بعد سيطرتها الكاملة على محافظة شبوة (شرق اليمن).



وقالت مصادر ميدانية "أن قوات الجيش والعمالقة نفذت هجوم من ثلاثة محاور بهدف قطع الإمداد عن ميلشيات الحوثي من مديرية الجوبة وعقبة ملعاء بمحافظة البيضاء ومحاصرتها في مديرية حريب".



وأفادت المصادر "أن القوات نفذت التفافاً من الجهة الغربية لمدينة "حريب"، وتقترب من قطع الخط الاسفلتي الواصل بين مديريتي "الجوبة" و"حريب".

ونقلت قناة "العربية" - عن موفدها في مأرب - "أن ألوية العمالقة تعلن أن تحرير محافظة البيضاء هو الهدف القادم".

وفي هذه الاثناء تشن مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثقة على مواقع الحوثيين في البيضاء ومأرب، بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية، وفقا للمصادر.

وأمس الاثنين، أعلنت القوات الحكومية، السيطرة على آخر معاقل مليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة شبوة جنوبي اليمن.



ومطلع يناير الجاري بدأت قوات الجيش وألوية العمالقة وبإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، عملية عسكرية واسعة ضد مليشيات الحوثي الإيرانية لاستعادة مديريات شبوة الغربية عسيلان وبيحان وعين والتي استكمل تحريرها قبل قليل.



وتزامنت المعارك الميدانية مع غارات مكثفة ودقيقة شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وآليات وتجمعات مليشيات الحوثي الإرهابية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد القتالي.



وخلال المعارك شهدت مليشيات الحوثي، تقهقر وانهيارات واسعة وحالة من الهلع والارتباك، بفعل الضغط، والضربات الموجعة التي وجهتها قوات الجيش والعمالقة ومقاتلات التحالف، ما دفع بعض المجاميع الحوثية إلى الفرار من خطوط المواجهة، فيما سلم عشرات العناصر أنفسهم.