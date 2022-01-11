أبناء رضوم يسيرون قافلة لدعم جبهات القتال في بيحان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سير ابناء مديرية رضوم بمحافظة شبوة امس قافلة مساعدات غذائية متنوعة لدعم المقاتلين من الابطال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بمديريات بيحان.



واشاد الوكيل المساعد للمحافظة سالم النسي بمبادرة ابناء رضوم في تسيير القافلة التي سيكون لها دور معنوي للابطال المقاتلين من قوات العمالقة والجيش والمقاومة .. لافتاً إلى أن هذه القافلة تعبر عن مظاهر التفاف ابناء المحافظة مع الابطال في الجبهات ودعهم اللا محدود لهم .

من جانبه اوضح مدير عام مديرية رضوم هادي الخرماء ان القافلة تضم مساعدات غذائية ومياه معدنية وادوية واسعافات اولية .. مثنيا على تفاعل كافة ابناء المديرية في تجهيزها ،مؤكدا مواصلة سيرها باتجاه جبهات القتال في بيحان .