البركاني يهنئ نظيره العراقي بمناسبة اعادة انتخابه لرئاسة مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، امس، نظيره العراقي المهندس محمد الحلبوسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس .



وأعرب في برقيته، عن خالص التهاني والتبريكات على الثقة الكبيرة التي ‏حظى بها الحلبوسي من مجلس النواب العراقي والذي يأتي تأكيداً للخبرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها في العمل البرلماني وتقديراً لدوره وما قدمه من إسهامات ومبادرات بناءة تخدم العمل البرلماني في الجمهورية العراقية.

وأكد رئيس مجلس النواب، حرصه على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البلدين والارتقاء بالعمل البرلماني إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏

وأضاف: إننا على يقين أن إعادة توليكم لرئاسة المجلس في بلدكم سيمثل انطلاقة جديدة ومتميزة للعمل البرلماني المشترك .. معبراً عن تمنياته الطيبة للشعب العراقي الشقيق بالأمن والأمان والتقدم والازدهار.