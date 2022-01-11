هادي يبارك تحرير مديريات بيحان من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بارك الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، امس تحرير مديريات بيحان (عسيلان - بيحان - عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.



وخلال اتصال هاتفي مع محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي هنأ فخامة الرئيس محافظ شبوة ومن خلاله إلى أبناء المحافظة واليمن عموماً بتحرير مديريات بيحان (عسيلان - بيحان - عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وذلك على طريق تحرير اليمن كاملاً من هذه الفئة المتمردة.. مشيداً بالبطولات التي سطرها أبطال العمالقة والمقاومة والجيش والتضحيات الجسيمة التي قدموها لتحقيق هذا الإنتصار الكبير والتفاف ابناء محافظة شبوه مع هذه الجهود لتخليص محافظتهم من الميليشيات الحوثية.

وثمن فخامة الرئيس دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لعملية تحرير بيحان.. مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداته الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني ..

واستمع رئيس الجمهورية من محافظ شبوة إلى شرح حول جهود السلطة المحلية لتفعيل العمل التنفيذي وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات.. مؤكداً في الوقت نفسه دعمه المستمر لبناء وتطوير المحافظة وأجهزتها المختلفة.

من جانبه عبر محافظ شبوة عن تقديره وامتنانه لإهتمام ورعاية ودعم القيادة السياسية للمحافظة مستعرضاً عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.