محور تعز يدشن العام التدريبي الجديد في اللواء ١٤٥ مشاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن اللواء 145 مشاه، امس العام التدريبي القتالي والعملياتي والمعنوي للعام الجديد بمحور تعز.



وأكد اركان حرب محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي، على تعزيز مستوي الجاهزية القتالية التي يتمتع بها المقاتلون في وحدات محور تعز وجاهزيتهم لتنفيذ المهام في مختلف الظروف.

من جانبه أشار اركان حرب اللواء 145 مشاه، العقيد حمود الأصبحي، الى أهمية تعزيز الجاهزية القتالية، مؤكدا على المعنويات العالية التي يتمتع بها المقاتلون للاستعداد لمعركة تحرير الوطن واستعادة الدولة .