العولقي يؤكد دعم المجلس الانتقالي للسلطة المحلية بشبوة واستعداده للعمل على تطبيع الحياة فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى سالم ثابت العولقي عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، الإثنين، في مدينة عتق، محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير العولقي.



وتبادل العولقي مع محافظ المحافظة التهاني بالانتصارات التي تحققها قوات العمالقة الجنوبية، والتي توجت بتحرير مديريات بيحان الثلاث من قبضة المليشيات الحوثية، مثمنا التضحيات الجسيمة التي اجترحها أبطال الجنوب في مختلف الجبهات.

كما بحث العولقي مع المحافظ بن الوزير سبل تطبيع الحياة بالمناطق المحررة، وجهود إحلال الأمن والاستقرار في عموم المديريات، وقطع دابر قوى الإرهاب.

وأكد العولقي، دعم المجلس الانتقالي الجنوبي وإسناده لمحافظ شبوة لتضميد جراح الحرب وما خلفته ممارسات القوى العابثة خلال السنوات المنصرمة.

وفي السياق، التقى العولقي اليوم، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة شبوة العميد علي أحمد الجبواني.

وقدم سالم ثابت شكره للعميد الجبواني وأعضاء الهيئة التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة متطلبات المرحلة.

كما أشاد عضو هيئة الرئاسة سالم ثابت بأداء الهيئة التنفيذية في المحافظة والمواقف الوطنية المشرفة لأبناء محافظة شبوة والتي انتجت هذه المتغيرات التي تشهدها المحافظة.

وناقش اللقاء أهم القضايا المتعلقة بعمل المجلس والشراكة مع السلطة المحلية بما يحفظ أمن واستقرار محافظة شبوة.