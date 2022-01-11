عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي: قتال الحوثي مستمر حتى تحقيق أهداف عاصفة الحزم

الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي استمرار قواته في قتال مليشيات الحوثي بجانب التحالف العربي بقيادة السعودية لاستكمال تحقيق أهداف عاصفة الحزم.



وأكد استمرار جهود حماية وتأمين محافظة شبوة والجنوب من الإرهاب وقطع دابر القوى والتنظيمات الإرهابية المعتدية الهادفة إلى إغراق شبوة والجنوب في مستنقع الفوضى والصراعات.

ودعا المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة، علي الكثيري، في بيان، كافة أبناء مديريات بيحان إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، مؤكدا أن شبوة ماضية صوب تحقيق الأمن والاستقرار .

وشدد الكثيري على دعم وإسناد المجلس الانتقالي لمحافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير العولقي لتضميد جراح الحرب، وما خلفته ممارسات القوى العابثة خلال السنوات المنصرمة، بما يسهم في تعزيز التلاحم والتآخي بين أبناء شبوه .

وأعلن الكثيري عن توجه العمليات العسكرية صوب تحرير مديرية مكيراس من سطوة المليشيات الحوثية وتطهير كافة أراضي الجنوب من التنظيمات الإرهابية.

وأهاب الكثيري، بالجميع رص الصفوف لمواجهة التحديات والمخاطر ودعم القوات المسلحة الجنوبية لتأمين الجنوب وحفظ المصالح العامة والخاصة .

وأدان الكثيري كافة الممارسات العدوانية والجرائم الشنيعة التي ارتكبتها تلك المليشيات الباغية، مؤكدا أن بيحان اليوم باتت منيعة ومحصنة بالتضحيات الجسمية للجنوبيين وحيا أبطال قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية والقوات المسلحة الجنوبية كافة في مختلف الجبهات.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه لكافة الجهود المبذولة لإنهاء كافة قضايا الثأر والصراعات القبلية وتغليب المصلحة الوطنية العليا للجنوب.