"ألوية العمالقة" تُعلن تحرير محافظة شبوة بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألوية العمالقة تعلن تحرير محافظة شبوة بالكامل

الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت "ألوية العمالقة" تحرير جميع مديريات محافظة شبوة، جنوب اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية.



وجاء في بيان، "تعلن قيادة ألوية العمالقة استكمال المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات، وبذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل".

وثمن البيان دور قوات العمالقة في التضحيات الجسيمة، ودور التحالف العربي بقيادة السعودية، ودعا أبناء محافظة شبوة لرص صفوفهم بقيادة محافظ المحافظة الشيخ عوض الوزير للدفاع عن محافظتهم لأن الوطن الذي لا نحميه لا نستحق العيش فيه.

وجاءت سيطرة ألوية العمالقة على معسكر كتيبة الدبابات بعد وقت قصير على دخولها مركز مديرية عين في شبوة، على حدود محافظة مأرب.

وكانت ألوية العمالقة بدأت هجومها على المديرية من منطقتي الساق ومجبجب.

ووسط تقدم ألوية العمالقة فجرت ميليشيات الحوثي العبارات والجسور الصغيرة في "عقبة القنذع" الرابطة بين محافظتي شبوة والبيضاء لعرقلة تقدم قوات العمالقة.

ويأتي هذا الهجوم من قبل ألوية العمالقة بعد أن نجحت في تحرير مدينة بيحان، غربي محافظة شبوة إثر تحريرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية.