عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي يبارك انتصارات شبوة: تحمي هوية اليمن

الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365

قال الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الإثنين، إن تحرير ألوية العمالقة لمديريات شبوة بالكامل من قبضة الحوثي يحافظ على هوية اليمن.



واعتبر هادي، في اتصال هاتفي بمحافظ شبوة عوض الوزير، أن تحرير مديريات بيحان (عسيلان - بيحان - عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بمثابة " حماية للهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني".

وهنأ الرئيس محافظ شبوة ومن خلاله إلى أبناء المحافظة واليمن عموماً بتحرير مديريات بيحان الثلاث من مليشيات الحوثي، وذلك على طريق تحرير اليمن كاملاً من هذه الفئة المتمردة.

وأشاد بالبطولات التي سطرها أبطال العمالقة والمقاومة والجيش والتضحيات الجسيمة التي قدموها لتحقيق هذا الانتصار الكبير، والتفاف أبناء محافظة شبوة مع هذه الجهود لتخليص محافظتهم من الميليشيات الحوثية.

كما ثمن الرئيس اليمني، دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لعملية تحرير بيحان، مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداته الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

وأكد هادي دعمه المستمر لبناء وتطوير شبوة وأجهزتها المختلفة لتفعيل العمل التنفيذي وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات بعد إزاحة مليشيات الحوثي.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت قوات العمالقة، استكمال تحرير مديريات بيحان وعسيلان وعين ومحافظة شبوة بالكامل عقب 10 أيام من انطلاق عملية إعصار الجنوب والتي توجت بتوجيه هزائم قاسية لمليشيات الحوثي الإرهابية.