شرطة تعز تعلن ضبط شخصين مشتبهين بالوقوف وراء اختفاء طالبة جامعية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، مساء الإثنين، ضبط شخصين مشتبهين بالوقوف وراء اختفاء طالبة جامعية في المدينة جنوب غربي اليمن.



وقالت شرطة تعز في بيان نشره مركز الإعلام الأمني قبل قليل، إن "الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في اختفاء المواطنة خولة عبده الحرق فور تلقيها بلاغاً باختفائها".



وأوضح البيان أن "مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، وجه مدير إدارة البحث الجنائي والتحريات بمضاعفة جهودهم في التعامل مع الواقعة وصولا للعثور على المواطنة المبلغ عن اختفاءها، وكشف الملابسات".



وأضاف، أن "التحريات الأولية للأجهزة الأمنية؛ أسفرت عن ضبط شخصين مشتبهين بالوقوف وراء اختفاء الطالبة"، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق معهما فيما لا تزال إجراءات التحريات والبحث مستمرة للوصول لمكان تواجد المواطنة المختفية.



وأهابت شرطة تعز، بالجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز ركائز الاستقرار.



وشددت على تجنب أي أعمال غير قانونية من شأنها إقلاق السكينة وتعطيل الحياة العامة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية مضطلعة بمهامها ولن تتوانى عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها .

