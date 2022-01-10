شكرا لبحثكم عن خبر برئاسة الشاذلي... لجنة طوارئ عدن تقر جملة من التدابير الصحية والبيئية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تراس وكيل أول محافظة عدن الأستاذ محمد نصر شاذلي اجتماعاً طارئاً للجنة الطوارئ بمقر السلطة المحلية صباح اليوم للوقوف على جملة من القضايا بالعاصمة عدن.

وفي الاجتماع أكد الوكيل أول رئيس لجنة الطوارئ على ضرورة رفع الجاهزية في كافة القطاعات المتصلة بالخدمات الرئيسية للمواطن وعلى وجه الخصوص قطاعي الصحة والبيئة، داعياً الجميع للعمل بروح الفريق الواحد.

وأستمع الشاذلي لعدد من التقارير المقدمة من أعضاء اللجنة والمتصلة بالجانب الصحي والخدمي بالإضافة إلى التقرير المقدم من قبل مدير عام مديرية صيرة بالاجراءات المتخذة تجاه الحادثة المؤسفة التي أدت لغرق خمسة أفراد بمتنفس ابو دست الجمعة الماضية.

ومن جانبه أطلع مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالله صالح أعضاء اللجنة بالوضع الصحي والتداعيات الأخيرة لوباء فايروس كورونا تحديدا متحور اوميكرون وارتفاع حالات الاصابة بالحميات الفيروسية خلال الأيام الماضية، مؤكداً على توفر لقاح كورونا بكافة المراكز الصحية.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات بخصوص اعداد تصور لحماية مرتادي السواحل من الغرق لاسيما أثناء تقلبات الجو وتنفيذ حملات الرش الضبابي للقضاء على مسببات الحميات المختلفة، بالإضافة إلى دعوة المواطنين لأهمية أخذ جرعة لقاح كورونا وإتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.