اجتماع مشترك بسيئون يناقش التنسيق بين الوحدات العسكرية والامنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف وقائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الركن صالح طيمس تنسيق الجهود بين الوحدات العسكرية والامنية في سبيل تعزيز وتثبيت دعائم الامن والاستقرار .



اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري ومدير عام أمن وادي وصحراء حضرموت العميد العيدروس، ناقش مستوى التعاون والتنسيق بين وحدات المنطقة العسكرية الاولى والأجهزة الامنية وانتشارها داخل المدن وعلى مداخل المديريات ودورها الملموس في حفظ السكينة العامة وضبط المطلوبين أمنيا .

وأشاد وكيل أول وزارة الداخلية بالجهود المشتركة التي تبذلها الوحدات والأجهزة الأمنية في وادي حضرموت لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وفرض هيبة الدولة والحد من الظواهر التي تعكر الصفو العام وتأمين جميع المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة والخاصة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم .