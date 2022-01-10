نائب الرئيس يعزي في استشهاد قائد إمداد اللواء الثالثة عمالقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد إمداد اللواء الثالث عمالقة، البطل علي المنصب باعزب الكازمي، وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات العزة والكرامة.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية والنضالية في معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، وما جسده ورفاقه أبطال العمالقة والجيش والمقاومة من تضحيات في مواجهة وهزيمة ودحر مليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد البطل وكافة زملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.